В Египте планируют штрафовать назойливых торговцев

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте планируют штрафовать торговцев, которые слишком назойливо предлагают свой товар на территории туристических объектов или музеев. Об этом пишут СМИ со ссылкой на информацию Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что штраф составит 10 000 египетских фунтов (свыше $560). Данный штраф в два раза превышает размер средней месячной зарплаты в Египте. Нововведение может начать работать в стране нынешней осенью.

Инициатива призвана придать египетскому туризму "цивилизованный имидж". Власти Египта постепенно ужесточают правила поведения представителей частного бизнеса, которые по восточным традициям атакуют иностранцев на всех значимых туристических объектах. -0-