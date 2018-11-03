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СМИ Беларуси

В Египте потерпел крушение истребитель МиГ-29М

В мире 03.11.2018 | 18:04
Фото из архива ТАСС
Фото из архива ТАСС

3 ноября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Истребитель МиГ-29М потерпел крушение в Египте, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) России.

"Мы располагаем оперативной информацией об аварии МиГ-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что истребитель упал во время тренировочного полета, при этом египетский пилот успел катапультироваться.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Разработано более 20 модификаций самолета, в том числе МиГ-29М ("9-15") - глубокая модернизация с увеличенной до 3,2 тыс. км дальностью полета. Еще в советское время МиГ-29 был поставлен в несколько стран, входивших в Варшавский Договор (ГДР, Чехословакию, Румынию), а также в Югославию и Ирак. После 1991 года МиГ-29 продавали не только Россия, но и страны бывшего СССР (Украина, Молдова). В настоящее время истребитель числится в составе ВВС более чем 25 стран мира.-0-

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Теги
авиакатастрофа, авиация, Египет, самолет
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