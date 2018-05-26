В Египте принято решение на месяц заблокировать видеохостинг YouTube

Египетским судом принято решение о месячной блокировке популярного по всему миру видеохостинга YouTube, сообщают информагентства. Такое решение было принято в связи с публикацией на ресурсе кадров из фильма, оскорбляющего чувства мусульман.
Один местный адвокат обратился в суд с требованием заблокировать видеохостинг, пока от туда не удалят кадры из фильма, оскорбляющего чувства мусульман. Сообщается, что данный фильм повествует о жизни пророка Мухаммеда в оскорбительной форме. По мнению адвоката, кадры из фильма могут спровоцировать межконфессиональные конфликты.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3398 BYN
|2.341 BYN
|2.347 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|2.001 BYN
|2.003 BYN
|RUB
|3.2467 BYN
|3.235 BYN
|3.245 BYN