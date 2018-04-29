В Ереване возобновились уличные акции

29 апреля, Минск /БЕЛТА - Арменпресс/. В Ереване возобновились инициированные депутатом Национального собрания Армении Николом Пашиняном акции - началось шествие студентов.

Сегодня у памятника Исаакяну началась акция "Студенческое пробуждение – наш последний шаг". Как передает Арменпресс, участники идут к ереванским университетам - государственному, медицинскому, политехническому, лингвистическому, театральному. Оттуда они направляются к площади Франции, а затем на митинг на площади Республики.

У Медицинского университета студенты, среди которых будущие врачи в белых халатах, закрыли перекрестки некоторых улиц. Ожидается, что акция продолжится несколько часов. Вечером Никол Пашинян совершит марш от площади Франции к площади Республики, где состоится митинг.-0-