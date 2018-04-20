В Ереване задержаны свыше 200 участников акций протеста

20 апреля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс - ТАСС/. В Ереване в различные отделения полиции доставлены 217 участников акций протеста. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Лидер оппозиционной партии "Гражданский договор", депутат парламента Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников парализовать движение всего Еревана, перекрывать улицы в различных районах города. Участники акций протеста под руководством Никола Пашиняна 20 апреля начали шествие в Ереване с улицы Гюльбенкяна. Также по его совету группа лиц перекрыла своими автомобилями движение. Полиция попыталась эвакуатором сдвинуть эти автомобили, Пашинян призвал своих сторонников окружить эвакуатор.

К протестующим вышел замначальника полиции Армении Валерий Осипян. Он напомнил, что участники акции обязаны оповестить о своих планах полицию.

Между тем, как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, в больницах Еревана по состоянию на 17.00 20 апреля лечение проходят пять человек, пострадавших в ходе митингов. Все пострадавшие находятся под наблюдением специалистов и получают необходимое лечение.

Никол Пашинян ранее заявлял, что 20 апреля в 19.00 на площади Республики вновь состоится митинг.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении 16 апреля в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. 17 апреля парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером. 19 апреля оппозиционеры пытались сорвать заседание нового Кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером - митинг.-0-