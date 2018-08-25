В ЕС не договорились по кораблям с мигрантами

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Евросоюза не пришли к согласию по вопросу нелегальных мигрантов во время неформальной встречи в Брюсселе 24 августа по вопросу спасения мигрантов в Средиземном море. Об этом написал в Facebook премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По информации СМИ, участники встречи пробовали согласовать "структурные решения" для кораблей, которые приходят на помощь беженцам в акватории Средиземного моря. Особенно актуально стоит вопрос о мигрантах, находящихся на борту судна Diciotti в одном из портов Сицилии. Соглашения по этому судну так и не достигнуто.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо пригрозил прекращением уплаты взносов в бюджет ЕС, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с ситуацией с кораблем итальянской береговой охраны Diciotti. Италия приняла судно с мигрантами, но требует отправить их в другие страны.-0-