В ЕС создают новую систему проверки туристов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Совета Европы было принято постановление о создании Европейской системы информации о путешествии и авторизации (ETIAS). Об этом сообщила пресс-служба совета. Окончательную редакцию постановления должны подписать в Совете и Европейском парламенте. Итоговый текст будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации.

Предположительно, система ETIAS будет запущена к 2021 году. Она предназначена для предварительной проверки граждан стран, не нуждающихся в визах с намерениями въехать на территорию Евросоюза.

Авторы проекта объясняют, что авторизация будет проходить в режиме онлайн, стоить 7 евро и действовать 3 года. Главная задача - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию.-0-