В Эстонии микроавтобус провалился под лед - трое погибших

В Эстонии около города Пярну микроавтобус с пассажирами провалился под лед — погибли как минимум три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, около полудня по местному времени. Микроавтобус выехал на лед в Рижском заливе и практически сразу провалился под него. Глубина в том месте составляет около четырех метров.
Двух пассажиров транспортного средства удалось спасти. Они сообщили, что в салоне машины находились еще четверо пассажиров.-0-
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