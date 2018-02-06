В Эстонии микроавтобус провалился под лед - трое погибших

В Эстонии около города Пярну микроавтобус с пассажирами провалился под лед — погибли как минимум три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Инцидент произошел сегодня, 6 февраля, около полудня по местному времени. Микроавтобус выехал на лед в Рижском заливе и практически сразу провалился под него. Глубина в том месте составляет около четырех метров.

Двух пассажиров транспортного средства удалось спасти. Они сообщили, что в салоне машины находились еще четверо пассажиров.-0-