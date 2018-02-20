В Эстонии пассажирский поезд сошел с рельсов, 9 человек госпитализированы

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Эстонии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, девять человек госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на железнодорожную компанию Eesti Raudtee.
Инцидент произошел на переезде Кулна Харьюского уезда в нескольких километрах от эстонского города Кейла. После столкновения с грузовиком два вагона поезда сошли с рельсов.
Водителя грузовика спасатели извлекали из кабины с использованием спецоборудования. В медучреждение доставлено 9 человек, в том числе водитель и машинист. Состояние последних оценивается как тяжелое.
В настоящее время специальные службы занимаются ликвидацией последствий аварии. Движение поездов нарушено, по маршруту Кейла-Рийзипере-Кейла пустили дополнительные автобусы.-0-
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