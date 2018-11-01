В Евросоюзе ограничат использование антибиотиков в животноводстве

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил закон, согласно которому ужесточат правила использования антибиотиков в животноводстве стран Евросоюза, пишет британская газета The Guardian.

Согласно новым правилам производителям молока и мяса в ЕС будет запрещено использование антибиотиков для роста показателей отрасли животноводства, а также в профилактических целях. Такой запрет будет введен для борьбы с противомикробной резистентностью. По меньшей мере 25 тыс. человек ежегодно умирают в Европе от устойчивых к противомикробным препаратам инфекций. Ученые предупреждают, что без реформы обычные медицинские вмешательства вскоре могут стать невозможными.

Использовать антибиотики в животноводстве можно будет только при операциях или на индивидуальной основе. Если заболеет группа животных, фермеры смогут применять антибиотики, чтобы остановить распространение болезни. Сейчас же в ЕС зачастую наблюдается ситуация, когда при заболевании одного животного в целях профилактики лечат целую группу.

Новый закон также запрещает использование в ветеринарной медицине антибиотиков, применяемых для лечения людей.

Эксперты заверили, что, несмотря на изменения в законодательстве, будет сделано все для того, чтобы антибиотики оставались доступными, когда они будут необходимы.

Новый закон вступит в силу в 2022 году. Согласно ему ветеринары будут предоставлять данные об объемах и продажах противомикробных препаратов, а импортируемые продукты должны будут соответствовать стандартам ЕС.-0-