В Филадельфии приземлилилось 2 самолета с 12 больными пассажирами

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Филадельфия приземлились два самолета, 12 пассажиров которых оказались больными, сообщает Reuters.

Самолеты авиакомпании American Airlines - один из Мюнхена, другой из Парижа - прибыли 6 сентября в Филадельфию. Выяснив, что некоторые из пассажиров больны, органы здравоохранения США изолировали всех, кто был на борту, и провели срочный осмотр.

По словам представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США Бенджамина Хейнса, 12 пассажиров двух рейсов сообщили о боли в горле и кашле, однако случаев лихорадки медики не зафиксировали.

Ранее в Нью-Йорке пассажиры самолета, летевшего из Дубая, также были помещены в карантин, 10 были госпитализированы с подозрением на грипп.-0-