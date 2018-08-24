В Финляндии автобус упал на железнодорожные пути, 4 человека погибли

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус упал с моста на железнодорожное полотно в городе Куопио в Финляндии, четыре человека погибли, двое ранены, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

В момент аварии в салоне автобуса находились 20 человек. По предварительным данным, причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса.

В данный момент автомагистраль, которая проходит через мост, перекрыта. Также остановлено движение поездов в районе Куопио.-0-