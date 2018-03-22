В Финляндии появился мобильный отель

Увидеть северное сияние во всей красе теперь можно через крышу. Такой необычный отель появился на севере Финляндии у деревни Килписъярви. Номер передвижного отеля - это помещение размером четыре с половиной на два с половиной метра и высотой два метра с панорамной крышей. Он рассчитан на двух человек, в нем есть минимальные удобства - кровать, стол, газовый обогреватель и сухой туалет. Передвигается вся конструкция на полозьях.

Продолжительность тура в одном из трех таких мини-отелей - три дня. В это время туристы могут не только наблюдать за северным сиянием из конструкции, но и отправиться на прогулку на снегоступах. Конечно, проживание здесь удовольствие не из дешевых, зато, по уверениям их владельца, при чистом небе вероятность увидеть северное сияние гораздо выше, чем в другой местности Финляндии и составляет около 70 процентов.

Отель будет работать примерно до середины апреля - именно до этого времени в Финляндии наблюдается северное сияние.