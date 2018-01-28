В Финляндии выберут президента из восьми кандидатов

В воскресенье в Финляндии пройдут выборы президента. На этот пост претендуют восемь кандидатов, выдвинутых от политических партий и движений избирателей, сообщают информагентства.
Право голоса имеют около 4,2 млн граждан из 5,5 млн жителей страны. Досрочно проголосовали 36,7% избирателей в период с 17 по 23 января.
В случае победы одного из кандидатов инаугурация пройдет 1 февраля. Президента в стране выберут в 13 раз на шестилетний срок. Если не один из кандидатов в первом туре не наберет 50% голосов, пройдет второй тур, в котором примут участие двое кандидатов.
В выборах участвует действующий президент Саули Ниинистё. От крупнейшей оппозиционной политической силы - Социал-демократической партии (СДП) на выборы идет депутат парламента Туулу Хаатайнен. От "Истинных финнов" выдвигается Лаура Хухтасаари, также кандидатуры выдвинули и другие партии оппозиции - "Союз "зеленых" (Пекка Хаависто), "Левый союз" (Мерья Кюллёнен), "Финляндская центр" (Матти Ванханен), Шведская народная партия (Нильс Торвальдс). Пааво Вяюрюнен, ветеран финской политики, участвует уже в четвертый раз.
Эксперты прогнозируют победу, хотя и с минимально возможным отрывом, действующему главе государства Ниинистё.
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