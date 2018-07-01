В ФРГ автобус с детьми столкнулся с автомобилем скорой помощи

1 июля, Берлин /БЕЛТА - ТАСС/. Туристический автобус столкнулся вечером 30 июня с машиной скорой помощи на севере ФРГ, пострадали 46 человек, в основном дети и подростки. Об этом сообщила местная полиция.
Инцидент произошел недалеко от города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн). Автобус, в котором было 42 ребенка, находился на пути в летний лагерь.
По предварительным данным, машина скорой помощи ехала на вызов. В результате столкновения она перевернулась и вылетела в кювет.-0-
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