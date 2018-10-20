В Гатчине завершили разбор завалов после взрыва на заводе

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершен разбор завалов обрушившегося завода пиротехники "Авангард" в Гатчине Ленинградской области. Такая информация и видео места происшествия размещены на сайте МЧС Ленинградской области, сообщает БЕЛТА.

В результате взрыва пострадали 11 человек, четверо из которых погибли. Еще два человек находятся в медицинских учреждениях. Для оценки состояния поврежденного здания будет задействован комплекс "Струна". В ликвидации последствий происшествия приняли участие свыше 220 человек и 66 единиц техники.

Фото ГУ МЧС России по ЛО

Технологический взрыв с частичным обрушением конструкций произошел 19 октября. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека"). ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации сообщает, что в качестве версии рассматривается нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции, задержан главный инженер завода.

Гатчина - административный центр Гатчинского муниципального района Ленинградской области, расположенный примерно в 40 км к югу от Санкт-Петербурга.-0-

Фото и видео ГУ МЧС по Ленинградской област