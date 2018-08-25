В Генуе из-за непогоды приостановили работы по разбору завалов моста

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по ликвидации последствий обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе будут приостановлены на 24 часа из-за прогнозов по ухудшению погодных условий. Об этом объявил губернатор области Лигурия Джованни Тоти, сообщает новостной канал Rai News 24.

"Из-за прогнозируемого дождя мы вынуждены приостановить на 24 часа все работы для обеспечения безопасности", - сказал губернатор.

Обслуживающая дорожную сеть Италии компания Autostrade per l'Italia на неделе предложит план по полному разбору оставшейся части моста.

Специальная техническая комиссия после экспертизы оставшихся частей моста выяснила, что некоторые оставшиеся целыми поддерживающие столбы находятся в аварийном состоянии и представляют еще большую опасность, чем те, которые потерпели обрушение.

Мост Моранди длиной чуть более одного км и высотой 90 м, был загруженной транспортной артерией. 14 августа обрушился пролет моста, по которому проходит скоростная трасса Генуя - Савона. В момент крушения на эстакаде находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате погибли 43 человека. Более 600 человек были эвакуированы из зоны обрушения.

Правительство Италии выделило около 33,5 млн евро на ликвидацию последствий обрушения моста.

В районе Генуи сложилась сложная транспортная ситуация в связи с закрытием важной автомобильной дороги. Условия автодорожного сообщения еще более осложнятся после завершения летнего отпускного сезона и с началом нового учебного года.-0-