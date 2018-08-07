В Германии 91-летний пенсионер въехал в супермаркет

В немецком городе Сарбрюкене 91-летний пенсионер въехал на своем автомобиле в супермаркет. Об этом сообщает агентство dpa.

В результате ДТП пострадало пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сам водитель остался цел.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над автомобилем. По факту прошествия проводится проверка.