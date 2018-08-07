В Германии 91-летний пенсионер въехал в супермаркет

В немецком городе Сарбрюкене 91-летний пенсионер въехал на своем автомобиле в супермаркет. Об этом сообщает агентство dpa.
В результате ДТП пострадало пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Сам водитель остался цел.
По предварительной информации, водитель потерял контроль над автомобилем. По факту прошествия проводится проверка.
Unfall in Saarbrücken: 91-Jähriger fährt in Supermarkt - drei Schwerverletzte https://t.co/FaleC1v7Bq pic.twitter.com/uPNiWR3M6d— StN_News (@StN_News) 6 августа 2018 г.
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