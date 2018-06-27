В Германии автобус с туристами попал в аварию: ранен 31 человек

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Германии туристический автобус попал в аварию. В результате погиб один человек, 31 ранен, сообщает ТАСС.
Известно, что двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По имеющимся сведениям, утром неподалеку от города Карлсруэ туристический автобус столкнулся с мусоровозом.
Причины инцидента выясняются.-0-
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