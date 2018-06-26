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В Германии будут курсировать грузовики без водителей

В мире 26.06.2018 | 00:54
Министр транспорта Германии Андреас Шойер
Министр транспорта Германии Андреас Шойер

В Баварии начат первый в мире проект по движению грузовиков под управлением компьютера. Их движение запланировано на автобане между Мюнхеном и Нюрнбергом.

Беспилотные грузовики будут выполнять три поездки в день и перевозить грузы логистической компании Schenker – дочернего предприятия немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn.

Старт проекту дали 25 июня министр транспорта Германии Андреас Шойер, глава автомобильного концерна MAN Йоахим Дрез и руководители Deutsche Bahn Александер Долль и Сабина Йешке.

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автомобиль, Германия, инновации
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