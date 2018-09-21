В Германии бушует пожар на полигоне бундесвера

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. военнослужащих, сoтрудников службы технической помощи, пoжарных и полицейских пытаются потушить пожар в регионе Эмсланд (земля Нижняя Саксония) на территории полигона бундесвера, сообщается на официальном сайте немецких ВС.

Пожар продолжается на территории испытательного полигона более двух недель. Он возник во время учений бундесвера после испытательных запусков ракет. Тушение пожара затруднено тем, что на полигоне могут находиться остатки боеприпасов.

В настоящее время площадь участка горения - 4 тыс. на 2 тыс. м. Как отмечает телерадиокомпания NDR со ссылкой на Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), пожар уже привел к выбросу в атмосферу от 500 до 900 тыс. т диоксида углерода.-0-