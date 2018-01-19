В Германии частично восстановлено движение поездов после циклона

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов дальнего следования по территории Германии, прерванное из-за штормового циклона "Фридерике", возобновлено, но составы следуют с ограничениями и задержками в расписании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию концерна Deutsche Bahn.

В концерне отметили: "В течение первой половины дня на поезде можно будет с ограничениями доехать до всех крупных городов". Полностью нормализуется ситуация в выходные.

На Германию накануне обрушился циклон "Фридерике". Метеорологи сообщали о сильном ураганном ветре, его скорость местами достигала 44 м/с. На западе Германии из-за разгула стихии были повалены тысячи деревьев, ряд дорог завалило снегом, некоторые населенные пункты временно остались без электричества, в отдельных федеральных землях не работали школы и детские сады. На этом фоне Deutsche Bahn решил полностью остановить движение поездов дальнего следования по всей Германии.

Согласно последним данным, непогода унесла жизни шести граждан Германии. Есть жертвы и в соседних с ФРГ странах: в Бельгии из-за последствий стихии погиб один человек, в Нидерландах - три. Временно прекращал работу амстердамский аэропорт Схипхол.-0-