В Германии из-за непогоды эвакуировали 5 тыс. участников опен-эйра

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Аурих (земля Нижняя Саксония) из-за сильного ветра и дождя с музыкального фестиваля Seaside под открытым небом эвакуировали около 5 тыс. посетителей, сообщают информагентства.

Площадка фестиваля, расположенная на берегу местного водоема, была освобождена в течение часа. Сейчас она полностью затоплена. Никто из посетителей не пострадал.

Сообщается, что из-за эвакуации не смог выступить популярный в Германии комик и музыкант Отто Ваалкес (Otto Waalkes).-0-