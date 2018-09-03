В Германии молния убила вратаря во время футбольного матча

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Рейнланд-Пфальц молния убила вратаря во время футбольного матча, пишет немецкая газета Bild.
Трагедия произошла во время игры команды из Нидер-Визена против клуба из Шписхайма. Во время матча началась сильная гроза, но судья решил, что футбольная встреча должна продолжаться.
Молния ударила в вратаря на 80-й минуте игры, он был госпитализирован в критическом состоянии. Медики не смогли его спасти. -0-
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