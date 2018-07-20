В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, пострадали 14 человек

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция немецкого города Любек проводит крупномасштабную операцию после сообщений о чрезвычайном происшествии в городском автобусе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Любекер нахрихтен", мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса и ранил несколько человек.

По данным газеты, два человека серьезно пострадали, еще 12 получили легкие травмы. Погибших нет. Преступник - выходец из Ирана в возрасте 30 лет - попытался сбежать, но был задержан.

Правоохранительные органы подтвердили в Twitter, что блокировали местность, где произошел инцидент. Других подробностей официально пока не приводится.

"Любекер нахрихтен" со ссылкой на очевидцев сообщает, что подозреваемый сначала бросил на пол рюкзак, из которого пошел дым. После этого он достал нож и набросился на пассажиров. Водитель в этот момент резко затормозил и открыл двери, чтобы находящиеся внутри люди могли покинуть автобус.-0-