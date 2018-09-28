В Германии неизвестный напал на прохожих с ножом

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный мужчина в немецком городе Равенсбург (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на городской площади Мариенплатц напал с кухонным ножом на прохожих. Нападавший был задержан полицейскими. Об этом сообщает немецкое издание Focus со ссылкой на местную полицию
Один пострадавший получил серьезные ранения и находится в критическом состоянии.-0-
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