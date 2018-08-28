В Германии появилась золотая статуя Эрдогана

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Висбаден появилась золотая статуя президента Турции Тайипа Эрдогана , сообщает портал T-online.

Четырехметровая золотая статуя Эрдогана появилась на площади в центре города в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного провокациями через искусство.

Немецкое издание Bild пишет, что кто-то фотографируются рядом со статуей с флагом Турции в руках, а кто-то оставляет на статуе несколько нецензурных надписей и изображений.

За ситуаций следят сотрудники правоохранительных органов.

Фестиваль проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября под лозунгом "Плохие новости".-0-