В Германии предлагают внести изменения в текст гимна для достижения гендерной нейтральности

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченный по вопросам равноправия полов германского федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Кристин Розе-Мерин предложила внести ряд изменений в слова национального гимна Германии, чтобы он стал "гендерно-нейтральным", сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.
Такое предложение прозвучало по случаю приближающегося Международного женского дня. Соответствующий правительственный циркуляр уже направлен в министерство.
Кристин Розе-Мерин предлагает изменить в гимне несколько мест. Например, заменить слово "Родина" во всех местах на "Отечество" (Heimatland вместо Vaterland). Также она предлагает изменить строку "братски сердцем и рукой" на "смело сердцем рукой" (couragiert вместо bruderlich).
Чиновница ссылается на положительный опыт иных стран, которые уже внесли изменения в гимн для достижения гендерной нейтральности. Она привела в пример Канаду и Австрию.
Действующий текст гимна Германии был написан поэтом Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. -0-
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