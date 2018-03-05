В Германии предлагают внести изменения в текст гимна для достижения гендерной нейтральности

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченный по вопросам равноправия полов германского федерального министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Кристин Розе-Мерин предложила внести ряд изменений в слова национального гимна Германии, чтобы он стал "гендерно-нейтральным", сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Такое предложение прозвучало по случаю приближающегося Международного женского дня. Соответствующий правительственный циркуляр уже направлен в министерство.

Кристин Розе-Мерин предлагает изменить в гимне несколько мест. Например, заменить слово "Родина" во всех местах на "Отечество" (Heimatland вместо Vaterland). Также она предлагает изменить строку "братски сердцем и рукой" на "смело сердцем рукой" (couragiert вместо bruderlich).

Чиновница ссылается на положительный опыт иных стран, которые уже внесли изменения в гимн для достижения гендерной нейтральности. Она привела в пример Канаду и Австрию.

Действующий текст гимна Германии был написан поэтом Августом Гофманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. -0-