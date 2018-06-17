В Германии при крушении аэростата пострадали 6 человек

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии при крушении теплового аэростата пострадали 6 человек, сообщают информагентства.

В корзине шара находились шесть человек. Трое воздухоплавателей получили серьезные травмы, один из них был доставлен в больницу на спасательном вертолете. Остальные аэронавты отделались легкими ранениями.

Воздушный шар упал вечером 16 июня на поле недалеко от города Варендорф на западе страны. В это время шел проливной дождь, сильный порыв ветра настиг аэростат на высоте 10 м. Точные обстоятельства и причины аварии выясняются.-0-