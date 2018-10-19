В Германии при перестрелке погибли два человека

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли во время перестрелки с полицией в городе Кирххайм-ан-дер-Вайнштрасе, расположенном на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц в юго-западной части Германии. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Инцидент произошел сегодня в 8:30 по местному времени (9:30 по белорусскому). В связи с возникновением опасной ситуации в городе проводилась полицейская операция. Правоохранителям пришлось применить огнестрельное оружие, в результате чего погибли два человека. Два сотрудника полиции получили серьезные ранения.

По словам представителей правоохранительных органов, в настоящее время безопасности населения ничего не угрожает. О подробностях случившегося пока не сообщается.-0-