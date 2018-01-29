В Германии при поддержке автопроизводителей проводились опыты на людях

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие автопроизводители Volkswagen, BMW и Daimler принимали участие в финансировании опытов на людях, чтобы установить влияние диоксида азота на здоровье человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Согласно информации газеты, профинансированное концернами Научно-исследовательское объединение по вопросам климата и здравоохранения в транспортном секторе (EUGT) в период с 2012 по 2015 год поддерживало "краткосрочное исследование влияния диоксида азота на здоровых людей". В этих тестах, которые проводились в университетской клинике Ахена, участвовали 25 человек. В течение нескольких часов они должны были вдыхать воздух с различной концентрацией в нем вредного вещества.

Представитель университетской клиники Ахена Томас Краус подтвердил, что такие опыты осуществлялись, но их целью было определение максимальных концентраций диоксида азота на рабочих местах. В то же время он признал, что EUGT финансировало программу, но никак на нее не влияло.

Ранее газета The New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные исследования на обезьянах. С помощью этих опытов компания пыталась опровергнуть заключения ВОЗ, утверждающие, что диоксид азота, который выделяется при работе дизельных двигателей, является канцерогеном.

Правительство Германии тем временем выступило с резкой критикой немецких автоконцернов за опыты над людьми и животными. "Эти испытания ничем нельзя оправдать", - заявил сегодня на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, сообщения о подобных испытаниях "вызывают много вопросов, в том числе не только этического характера".-0-