В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 17 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Германии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком, в результате чего пострадали 17 человек, сообщает немецкая газета Rheinische Post.

Авария случилась недалеко от Боденского озера, в районе Бодензе. По имеющимся сведениям, в момент столкновения в поезде находились около 100 человек.

В результате происшествия водитель грузовика, машинист поезда и некоторые пассажиры были госпитализированы с незначительными травмами. Движение поездов в районе аварии было временно приостановлено.-0-