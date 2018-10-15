В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 17 человек

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Германии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком, в результате чего пострадали 17 человек, сообщает немецкая газета Rheinische Post.
Авария случилась недалеко от Боденского озера, в районе Бодензе. По имеющимся сведениям, в момент столкновения в поезде находились около 100 человек.
В результате происшествия водитель грузовика, машинист поезда и некоторые пассажиры были госпитализированы с незначительными травмами. Движение поездов в районе аварии было временно приостановлено.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4663 BYN
|2.448 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1261 BYN
|2.117 BYN
|2.121 BYN
|RUB
|3.2227 BYN
|3.217 BYN
|3.23 BYN