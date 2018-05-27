В Германии произошел крупный пожар во втором по посещаемости парке развлечений Европы

В Германии в парке развлечений "Европа-парк" в субботу, 26 мая, произошел крупный пожар, сообщает ТАСС.
Очаг возгорания находился в непосредственной близости от аттракциона. Для тушения пожара были привлечены спасательные службы Оффенбурга. Огонь продолжает распространяться, в связи с чем будут привлечены дополнительные силы.
По предварительной информации, пострадавших нет.
"Европа-парк" – крупнейший парк аттракционов в Германии. Он располагается в Баден-Вютемберге на площади около 90 гектаров, и считается вторым по посещаемости в Европе, уступая по количеству посетителей только "Диснейленду".
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