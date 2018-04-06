В Германии Пучдемона отпустили под залог в 75 тыс. евро

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд в Германии постановил отпустить из тюрьмы экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона под залог в 75 тыс. евро. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление суда.

Отмечается, что Пучдемон вышел на свободу под подписку о невыезде. Он не имеет права покидать территорию Германии без разрешения прокуратуры. По информации газеты Neue Osnabrucker Zeitung, один раз в неделю политик должен появляться в полиции Ноймюнстера, также он должен сообщать о смене своего местопребывания в Германии.

В данный момент рассматривается вопрос об экстрадиции Карлеса Пучдемона в Испанию. В то же время, как подчеркивает представитель суда Германии, основанием для выдачи Пучдемона Испании может быть обвинение в растрате госсредств, а не в "подстрекательство к бунту".

Экс-лидер каталонского правительства был задержан в Германии 25 марта 2018 года на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября 2017 года.

Ранее Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест бежавшего из страны Карлеса Пучдемона и ряда его соратников. До этого ВС озвучил обвинительные заключения в отношении Пучдемона и других региональных политиков. Им инкриминируется подстрекательство к бунту. По обвинению в организации бунта Карлесу Пучдемону грозит до 30 лет тюрьмы.-0-