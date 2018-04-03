В Германии столкнулись два поезда метро

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком городе Дуйсбурге столкнулись два поезда метро, пострадали по меньшей мере 20 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Focus Online.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло на одной из станций линии U79 в городском районе Майдерих. По оценке медиков, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила организация "Транспортные предприятия Дуйсбурга", один состав, по не выясненной пока причине, наехал на другой. На месте инцидента работают пожарные и полиция.-0-