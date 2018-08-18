В Германии в результате аварии с автобусом пострадали 16 человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии в результате ДТП с участием пассажирского автобуса пострадали 16 человек. Об этом сообщает газета-таблоид Bild.

Автобус 55 пассажирами съехал с трассы недалеко от города Росток и опрокинулся в кювет. Шесть человек получили серьезные травмы, еще 10 – легкие. Автобус компании Flixbus направлялся из Швеции через Данию в Берлин.

Причины ДТП выясняются.-0-