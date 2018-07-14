В Германии в результате экстренной посадки самолета пострадали 30 человек

В Германии в аэропорту Франкфурт-Хан борт авиакомпании Ryanair из Дублина в хорватский Задар совершил экстренную посадку из-за падения давления в салоне. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Лайнер совершил аварийную посадку в 23:30 в пятницу, 13 июля.
30 пассажиров доставили в местные больницы по причине головной боли и боли в ушах. Всего на борту самолета находились 189 человек.
Ryanair организовала для пассажиров другой самолет.
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