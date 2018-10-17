В Германии задержали школьника за угрозы убить одноклассников

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии полиция задержала школьника, который угрожал напасть на школу и убить одноклассников. Об этом 17 октября сообщает немецкий телеканал RTL.
О намерении напасть на школу города Хайльбронн в полиции узнали от директора учебного заведения, которого предупредил ученик, узнавший о планах школьника.
По данным телеканала, подросток собирался купить оружие, построить бомбы и всех убить.
Школа была временно закрыта, ученики отпущены домой, а в квартире школьника провели обыск. Сам подросток был задержан до выяснения всех обстоятельств.-0-
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