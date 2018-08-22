В Германии задержан россиянин по подозрению в подготовке теракта

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине правоохранители с помощью спецподразделения GSG 9 задержали 31-летнего российского гражданина Магомеда-Али Ц. по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную Генпрокуратурой ФРГ в Карлсруэ.

"Обвиняемый подозревается в том, что он, действуя совместно с задержанным во Франции Клементом Б., готовил серьезное, угрожающее государству преступление, а также преступление с использованием взрывчатки", - говорится в сообщении ведомства.-0-