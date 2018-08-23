В Греции 11 человек умерли в этом году от лихорадки Западного Нила

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции 11 человек скончались от лихорадки Западного Нила в этом году, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Всего, по данным KEELPNO, опасным вирусом в этом году заразились 107 человек, в больницах находятся 19 человек, 11 скончались.

Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году, с того момента по 2014 год зафиксированы смерти 80 человек. Затем два года подряд случаев заболевания не было зарегистрировано, новая вспышка зафиксирована в 2017 году, когда сообщалось о 48 случаях заболевания и 5 погибших.

Лихорадка Западного Нила переносится комарами, и KEELPNO предлагает использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.

Вирус приводит к осложнениям - энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.-0-