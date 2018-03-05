В Греции автомобиль проехал 180 км по встречной полосе трассы

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции на скоростной трассе Афины-Салоники легковой автомобиль на протяжении нескольких часов ехал по встречной полосе движения, сообщают информагентства.
Местные СМИ окрестили эту гонку "кинематографической". Машина проехала 180 км по встречной полосе в сторону Афин. Полицейские пытались остановить нарушителя, несколько раз даже закрывали дорогу. Несмотря на их старания, водитель без затруднений преодолевал каждое препятствие и продолжал движение. За это время он успел разбить несколько полицейских машин, снести пару шлагбаумов, а также постоянно швырял из окна различные предметы в сотрудников правоохранительных органов.
В пункте пропуска Трагана полиция установила грузовой автомобиль и несколько патрульных машин. Нарушитель въехал в грузовик и остановился. Сообщается, что он получил различные травмы и был доставлен в больницу. Что заставило водителя так долго ехать по встречной полосе, пока не сообщается.-0-
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