В Греции число погибших от лихорадки Западного Нила возросло до пяти

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции число погибших в результате заражения вирусом лихорадки Западного Нила увеличилось до пяти. Об этом сообщает новостной портал Greek Reporter, ссылаясь на данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Ранее сообщалось о двух смертельных случаях заражения этим вирусом в греческом регионе Аттика.

Известно, что возраст всех погибших превышал 70 лет.

С начала лета в Греции зафиксировано 77 случаев заражения лихорадкой Западного Нила. Из них 17 - за последнюю неделю. Большинство больных госпитализированы с симптомами поражения центральной нервной системы.

В настоящее время от лихорадки Западного Нила пострадали жители 33 греческих муниципалитетов, включая районы вблизи Афин, Салоник, Халкидики, Иматии, Килкиса и Пеллы на севере Греции, Коринфа на Пелопоннесе и Ретимно на Крите.

Поскольку переносчиками вируса являются комары, медики рекомендуют принимать меры, чтобы предотвратить укусы этих насекомых.

Впервые вирус лихорадки Западного Нила был зафиксирован в Греции в 2010 году, тогда от заболевания скончались 35 человек. В 2017 году от лихорадки Западного Нила погибли пять жителей страны.

Лихорадка Западного Нила - острое вирусное заболевание, которое передается с укусами комаров и клещей. Инкубационный период болезни может длиться от нескольких дней до двух-трех недель. Заболевание начинается с внезапного повышения температуры тела до 38-40 градусов, сопровождающегося ознобом, снижением аппетита, усталостью, головной болью, рвотой.-0-