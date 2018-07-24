24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции из-за лесных пожаров погибли 24 человека, более 150 пострадали, сообщают информагентства.

Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Кроме того, более 700 человек спасены специальными службами и рыбаками с пляжей.

В тушении задействованы пожарные самолеты и вертолеты. К утру 24 июля большинство пожаров удалось взять под контроль. Стих сильный ветер, который способствовал распространению огня.

Число жертв лесных пожаров возле Афин достигло 50 человек В Греции с начала июля стоит жаркая погода, в последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода. В последние дни температура воздуха достигла плюс 38-40 градусов. Вокруг Афин 23 июля возникло сразу несколько очагов пожаров. Власти Греции обратились за помощью в борьбе с лесными пожарами к другим странам.-0-