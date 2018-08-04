4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции пассажирский поезд протаранил здание, есть пострадавшие, сообщают информагентства.
Авария произошла в центральной части страны - городе Лариса. Поезд сошел с рельсов после перевода стрелок и въехал в здание местной железнодорожной станции. В результате оказались разбиты стекла поезда, повреждены полки и сиденья.
К этому времени известно о двух пострадавших: женщин, которые находились в здании в момент аварии, с тяжелыми травмами доставили в больницу. О пострадавших в поезде информации нет.-0-
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