4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции пассажирский поезд протаранил здание, есть пострадавшие, сообщают информагентства.

Авария произошла в центральной части страны - городе Лариса. Поезд сошел с рельсов после перевода стрелок и въехал в здание местной железнодорожной станции. В результате оказались разбиты стекла поезда, повреждены полки и сиденья.

К этому времени известно о двух пострадавших: женщин, которые находились в здании в момент аварии, с тяжелыми травмами доставили в больницу. О пострадавших в поезде информации нет.-0-