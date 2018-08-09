В Греции после сильнейших пожаров реорганизовано ведомство по борьбе с чрезвычаными ситуациями

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил об упразднении Генерального секретариата по гражданской защите, вместо которого будет действовать Национальная служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, сообщают информагенства.

Решение было принято после того, как страна столкнулась с сильнейшими пожарами, приведшими к гибели десятков человек. Для того чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем и выработать надежную систему реагирования на случай чрезвычайных ситуаций, правительство провело реорганизацию системы гражданской защиты.

До этого Генеральный секретариат по гражданской защите, входивший в состав Министерства внутренних дел Греции, отвечал за подготовку и координацию действий по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также эвакуацию граждан. Вместо секретариата в структуре МВД будет создана Национальная служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Модернизированный орган будет включать в себя постоянный научный совет из специалистов всех научно-исследовательских институтов и учреждений страны, которые участвуют в борьбе со стихийными бедствиями. Кроме того, будет сформирован постоянно действующий операционный штаб из представителей пожарной бригады, скорой помощи, береговой охраны, полиции, греческого отделения общества Красного Креста, организаций добровольцев, генеральных штабов различных видов вооруженных сил, лесной службы, технических служб и дирекций Министерства инфраструктуры и транспорта.

Алексис Ципрас также сообщил, что правительство уже выделило из бюджета 500 млн евро на улучшение мер защиты Греции от стихийных бедствий.

С начала июля в Греции стояла чрезвычайно жаркая погода: столбик термометра поднимался до 38-40 градусов по Цельсию. В понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов лесных пожаров: вблизи города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Наиболее серьезный урон был нанесен курортному населенному пункту Мати, который был почти полностью уничтожен огнем.

К настоящему времени число погибших в результате стихийного бедствия достигло 93 человек.

Число погибших в лесных пожарах в Греции превысило 90 человек В районе греческого курортного населенного пункта Мати уже почти неделю продолжается спасательная операция. Добровольцы и спасатели ищут пропавших после пожаров людей, поиски ведутся и в воде, и на земле.

Есть версии, что причинами возгорания помимо жары могли стать умышленные поджоги, техническая неисправность кабеля греческой электрической корпорации и халатность при сжигании травы.-0-