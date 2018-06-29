В Греции спасли туристку, которую унесло в море на 14 часов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В греческом городе Ретимнон (остров Крит) спасли 55-летнюю российскую туристку, которую сильное течение унесло в открытое море. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что женщина пробыла в море около 14 часов.
Туристка плавала на надувном матрасе, однако сильное течение стало уносить ее от берега. Родные, которые находились с женщиной на отдыхе, подняли тревогу после того, как она не вернулась в отель.
Были организованы поиски, в спасении были задействованы корабль береговой охраны и частные катера. В итоге туристку увидела с воздуха береговая охрана. Женщина находилась в 10-11 км от берега.
Россиянку доставили в больницу, медики поставили ей диагноз "переохлаждение".-0-
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