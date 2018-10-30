30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции за день произошло два землетрясения. Землетрясение магнитудой более 5,0 произошло сегодня возле греческого острова Закинтос, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Очаг землетрясения находился в 47 км юго-западнее Закинтоса. Утром было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 с очагом в этом же месте.
После землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 26 октября, было множество афтершоков. Специалисты ожидали сильного землетрясения магнитудой до 5,9.
Информации о жертвах стихии пока не поступало.-0-
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