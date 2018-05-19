19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грозном боевики попытались взять заложников в церкви. В ходе спецоперации четверо нападавших были уничтожены, сообщают информагентства.
Вооруженные люди сегодня ворвались в храм Архангела Михаила в центре чеченской столицы. В результате действий милиции нападавших уничтожили. В правоохранительных органах республики рассказали, что от ранений скончались трое полицейских и один прихожанин, еще двое стражей правопорядка получили ранения.
По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, приказ о захвате боевики получили из одного иностранного государства. На данный момент устанавливаются личности боевиков, место происшествия оцеплено.-0-
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