В Грузии проходят президентские выборы

28 октября, Тбилиси /БЕЛТА - ТАСС/. В Грузии сегодня в 8.00 по местному времени стартовали президентские выборы.
ЦИК Грузии зарегистрировал 25 кандидатов в президенты, 19 из которых выдвинуты политическими партиями и еще шесть - инициативными группами (независимые кандидаты). По мнению экспертов, а также согласно данным опросов, главными претендентами на победу являются Саломе Зурабишвили, Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе.
В стране функционирует более 3,6 тыс. избирательных участков, на которых имеют право проголосовать свыше 3,5 млн граждан, достигших 18-летнего возраста. Голосование также пройдет на 55 участках в 39 странах мирах, где на консульском учете состоят почти 14,8 тыс. граждан Грузии.
Первые предварительные итоги выборов будут объявлены в ночь на 29 октября.-0-
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