В Грузии запрещают одноразовые полиэтиленовые пакеты

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 1 октября запретят производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов. Об этом со ссылкой на министра охраны окружающей среды Левана Давиташвили сообщает агентство Новости-Грузия.

Запрет будет касаться пакетов толщиной менее 15 микрон. А с 1 апреля 2019 года правительство Грузии запретит производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов любой толщины. Запрет не коснется биоразлагаемых пакетов.

Главная цель нововведения - снижение загрязнения окружающей среды и поощрение экологически чистых инициатив.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отметил, что нововведение поэтапно обеспечит максимальное изъятие из употребления одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Среди стран, которые запретили использовать полиэтиленовые пакеты, - Зимбабве, Австралия, Великобритания, Кения, Новая Зеландия и Чили.-0-